Бурдин Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдин Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1939

Дата смерти

18.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1939

Отец: Бурдин Василий Яковлевич

Мать: Бурдина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
05.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина Валентина Александровна

Всеволодо-Вильва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина Валентина Александровна

Смерть
18.08.2010
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