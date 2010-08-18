Бурдин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1939
Дата смерти18.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1939
Рождение ребёнка
16.10.1963
Рождение ребёнка
05.10.1966
Всеволодо-Вильва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.2010