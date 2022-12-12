Всеволодо-Вильва
Александровский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6723Всеволодовильвенский (Шабурно), зав.при рч. Вильве.1101103809391040Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Заводы: чугунно-литейный 1, железоделательный 1. Лесопильня 1. Кузница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1620. Всеволодовильвенский завод (Шабурно), село заводское бывшее владельческое, при речке Вильве, дворов 304, жителей 1448, волостное правление (уездный город в 110 верс Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346028Всеволодо-Вильвараб.посёлок59°13'00"57°27'00"O-40-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57605154051рп Всеволодо-Вильварабочий поселок