рабочий посёлок Всеволодо-Вильва, рабочий посёлок Всеволодо-Вильва, Александровский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Всеволодо-Вильва

Александровский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6723Всеволодовильвенский (Шабурно), зав.при рч. Вильве.1101103809391040Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Заводы: чугунно-литейный 1, железоделательный 1. Лесопильня 1. Кузница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Всеволодовильвенская волость
1620. Всеволодовильвенский завод (Шабурно), село заводское бывшее владельческое, при речке Вильве, дворов 304, жителей 1448, волостное правление (уездный город в 110 верс Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Александровск
346028Всеволодо-Вильвараб.посёлок59°13'00"57°27'00"O-40-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Александровский муниципальный район, Всеволодо-Вильвенское городское поселение
57605154051рп Всеволодо-Вильварабочий поселок
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