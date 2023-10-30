Погожева (Овчинникова) Лукия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожева (Овчинникова) Лукия Михайловна

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Место рождения

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Овчинников Михаил Матвеевич

Мать: Овчинникова Екатерина Ивановна

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нечаева Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Погожев Николай Евгеньевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нонна Николаевна

Отец ребёнка: Погожев Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погожев Николай Евгеньевич

Образование
Неизвестно
фельдшерская акушерская школа
среднее специальное
Смерть
1985
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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