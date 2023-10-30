Погожева (Овчинникова) Лукия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нечаева Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Погожев Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нонна Николаевна
Отец ребёнка: Погожев Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
фельдшерская акушерская школа
среднее специальное
Смерть
1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бадалык