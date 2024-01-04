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Погожев Николай Евгеньевич

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нечаева Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Погожева Лукия Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нонна Николаевна

Мать ребёнка: Погожева Лукия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погожева Лукия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Красноярское пароходство
инженер-устроитель форватора р. Енисей
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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