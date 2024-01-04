Погожев Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нечаева Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Погожева Лукия Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нонна Николаевна
Мать ребёнка: Погожева Лукия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярское пароходство
инженер-устроитель форватора р. Енисей
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Бадалык