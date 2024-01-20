Лузанова (Александрова) Акилина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1893
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J96M-W?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-6727&action=view Стефан Тимофеев Александров Анна Игнатьева Ненашева
Рождение ребёнка
07.12.1896
Дочь: Лузанова Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9N4-6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-674K&action=view кр-н Стефан Тимофеев Алесандров и Пелагея Иванова Лузанова
Рождение ребёнка
22.02.1898
Дочь: Лузанова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9NM-5?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-D1GG&action=view Пелагея Иванова Ненашева
Рождение ребёнка
30.06.1899
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9PD-9?view=index&action=view Симбирской губернии Сингелеевского уезда Собакинской волости села Назакина кр. Иоанн Порфиров Курлин Анна Николаев ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1900
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9PN-V?view=index&action=view записан как Лазунов
Рождение ребёнка
07.07.1902
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J959-B?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-YH1C&action=view Записали отца как Глазунова, исправили в 1954 г
Рождение ребёнка
01.09.1905
Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно