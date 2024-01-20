Лузанова (Александрова) Акилина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузанова (Александрова) Акилина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Лузанов Феодор Иоаннов

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J96M-W?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-6727&action=view Стефан Тимофеев Александров Анна Игнатьева Ненашева
Рождение ребёнка
07.12.1896

Дочь: Лузанова Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9N4-6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-674K&action=view кр-н Стефан Тимофеев Алесандров и Пелагея Иванова Лузанова
Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Лузанова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9NM-5?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-D1GG&action=view Пелагея Иванова Ненашева
Рождение ребёнка
30.06.1899

Сын: Лузанов Димитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9PD-9?view=index&action=view Симбирской губернии Сингелеевского уезда Собакинской волости села Назакина кр. Иоанн Порфиров Курлин Анна Николаев ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Лузанов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9PN-V?view=index&action=view записан как Лазунов
Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Лузанов Александр Иванов

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J959-B?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-YH1C&action=view Записали отца как Глазунова, исправили в 1954 г
Рождение ребёнка
01.09.1905

Сын: Лузанов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Лузанов Иван Дмитриевич

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузанов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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