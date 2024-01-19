Лузанов Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузанов Михаил Иванов

Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.10.1900

Дата смерти

01.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900

Отец: Лузанов Иван Дмитриевич

Мать: Лузанова Акилина Тимофеева

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9PN-V?view=index&action=view записан как Лазунов
Смерть
01.11.1901
1 год, от кашля https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9R2-2?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-LY5Y&action=view
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