Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никанор Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич