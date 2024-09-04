Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Григорьевна

Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Никанор Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Терентьевич

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