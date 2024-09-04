Фёдор Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1771
Дата смерти21.09.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1771
Отец: Терентий Яковлевич
Мать: Пелагея Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никанор Федорович
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Смерть
21.09.1850