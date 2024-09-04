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Фёдор Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1771

Дата смерти

21.09.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1771

Отец: Терентий Яковлевич

Мать: Пелагея Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Никанор Федорович

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Смерть
21.09.1850

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