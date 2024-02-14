Абдулхаева (Гимадиева) Асмагаям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулхаева (Гимадиева) Асмагаям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гимади

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухватуллина (Абдулхаева) Шамсигаян

Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулхаева) Закиря

Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхаев Абдулхак

Рождение ребёнка
09.11.1905

Сын: Абдулхаев Абдрахман Абдулхакович

Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак

Рождение ребёнка
1926

Сын: Абдулхаев Абдуллажан

Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак

Смерть
1928

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