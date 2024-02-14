Абдулхаева (Гимадиева) Асмагаям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гимади
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухватуллина (Абдулхаева) Шамсигаян
Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулхаева) Закиря
Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулхаев Абдулхак
Рождение ребёнка
09.11.1905
Сын: Абдулхаев Абдрахман Абдулхакович
Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак
Рождение ребёнка
1926
Сын: Абдулхаев Абдуллажан
Отец ребёнка: Абдулхаев Абдулхак
Смерть
1928