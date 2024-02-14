Абдулхаев Абдуллажан
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Военная награда
Неизвестно
Абдулхаков Абдул Абдулхакович гв. рядовой Дата рождения __.__.1926 Место рождения Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Актуково Место призыва Краснокакшайский РВК, Горьковская обл. Воинская ча... Показать все
Смерть
Неизвестно