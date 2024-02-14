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Абдулхаев Абдуллажан

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Абдулхаев Абдулхак

Мать: Абдулхаева (Гимадиева) Асмагаям

Военная награда
Неизвестно
Абдулхаков Абдул Абдулхакович гв. рядовой Дата рождения __.__.1926 Место рождения Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Актуково Место призыва Краснокакшайский РВК, Горьковская обл. Воинская ча... Показать все
Смерть
Неизвестно

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