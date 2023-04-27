Пожарский Дмитрий Михайлович
Место рожденияСело Берсенево
Дата рождения01.11.1578
Дата смерти20.04.1642
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1578
Село Берсенево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронская Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пожарская Прасковья Варфоломеевна
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
20.04.1642
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Спасо-Евфимиев монастырь