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Пожарский Дмитрий Михайлович

Место рождения

Село Берсенево

Дата рождения

01.11.1578

Дата смерти

20.04.1642

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1578

Отец: Кн. Пожарский Михаил Фёдорович

Мать: Пожарская Евфросиния (Мария) Федоровна

Село Берсенево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронская Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пожарская Прасковья Варфоломеевна

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
20.04.1642
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Спасо-Евфимиев монастырь