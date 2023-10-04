Дедюхин Степан Никифорович
Место рожденияг.Сарапул
Дата рождения23.04.1835
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1835
г.Сарапул
Крещение
24.10.1835 ст.
Из метрической книги Вознесенского собора г.Сарапула, Вятской губ. за 1935г.: Октября 23 числа (ст.стиль) у Сарапульского мещанина Никифора Степановича Дедюхина и законной жены его Марфы Петровой роди... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1860
Сын: Дедюхин Василий Степанович
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1862
Дочь: Дедюхина Любовь Степановна
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1865
Дочь: Моклецова Александра Степановна
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1868
Дочь: Дедюхина Юлия Степановна
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лобанова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1873
Сын: Дедюхин Никифор Степанович
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Кашинцева Анна Степановна
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1880
Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Звание "Почётный гражданин" присвоено в 1888 году.
Смерть
После 1919