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Дедюхин Степан Никифорович

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Место рождения

г.Сарапул

Дата рождения

23.04.1835

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1835

Отец: Дедюхин Никифор Степанович

Мать: Дедюхина Марфа Петровна

г.Сарапул
Крещение
24.10.1835 ст.
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Из метрической книги Вознесенского собора г.Сарапула, Вятской губ. за 1935г.: Октября 23 числа (ст.стиль) у Сарапульского мещанина Никифора Степановича Дедюхина и законной жены его Марфы Петровой роди... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1860

Сын: Дедюхин Василий Степанович

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1862

Дочь: Дедюхина Любовь Степановна

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1865

Дочь: Моклецова Александра Степановна

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1868

Дочь: Дедюхина Юлия Степановна

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лобанова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1873

Сын: Дедюхин Никифор Степанович

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Кашинцева Анна Степановна

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.08.1880

Сын: Дедюхин Иван Степанович

Мать ребёнка: Дедюхина Феофания Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Звание "Почётный гражданин" присвоено в 1888 году.
Смерть
После 1919
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