Дедюхина (Варачёва) Феофания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюхина (Варачёва) Феофания Ивановна

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Место рождения

г.Сарапул

Дата рождения

25.11.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1839 ст.

Отец: Варачёв Иван Петрович

Мать: Варачева Акилина Дмитриевна

Крещение
27.11.1839 ст.
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Вознесенский собор
Рождение ребёнка
03.04.1860

Сын: Дедюхин Василий Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1862

Дочь: Дедюхина Любовь Степановна

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1865

Дочь: Моклецова (Дедюхина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1868

Дочь: Дедюхина Юлия Степановна

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лобанова (Дедюхина) Антонина Степановна

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1873

Сын: Дедюхин Никифор Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Кашинцева (Дедюхина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.08.1880

Сын: Дедюхин Иван Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович

Смерть
Неизвестно

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