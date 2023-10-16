Дедюхина (Варачёва) Феофания Ивановна
Место рожденияг.Сарапул
Дата рождения25.11.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1839 ст.
Отец: Варачёв Иван Петрович
Крещение
27.11.1839 ст.
Вознесенский собор
Рождение ребёнка
03.04.1860
Сын: Дедюхин Василий Степанович
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
17.09.1862
Дочь: Дедюхина Любовь Степановна
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
27.04.1865
Дочь: Моклецова (Дедюхина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
03.05.1868
Дочь: Дедюхина Юлия Степановна
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лобанова (Дедюхина) Антонина Степановна
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1873
Сын: Дедюхин Никифор Степанович
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Кашинцева (Дедюхина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
22.08.1880
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Никифорович
Смерть
Неизвестно