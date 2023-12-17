Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1926
Дочь: Кондратьева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ломов Дмитрий
Карай-Салтыково, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломов Дмитрий
Смерть
Неизвестно