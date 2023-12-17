Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1926

Дочь: Кондратьева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ломов Дмитрий

Карай-Салтыково, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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