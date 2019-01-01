село Балыклей, село Балыклей, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Балыклей

Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Балыклейская волость
391. Анненка (Балыклей), село бывшее владельческое, дворов 348, жителей 2447, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, богадельня, п Показать все
Кирсановский уезд, Карай-Салтыковская волость
455. Балыклей (Архангельское), село бывшее государственное, дворов 177, жителей 1361

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Балыклейская волость
село Балыклей

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Инжавинский район
65004Балыклейсело52°19'42°35'N-38-134

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Инжавинский муниципальный район, Сельское поселение Балыклейский сельсовет
68608405101с Балыклейсело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Болыклея с 2 деревнями10Кн. Екат. Никол. Любомирская1526284

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
966Архангельское (Балыклей), с. каз. и вл.при рч. Балыклее.412334712981350Церковь православная 1. Заводы конный и овчарный. Мельница.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Балыклейская волость
село Балыклей«Инжавинская» п.-т. контора414
Кирсановский уезд, Карай-Салтыковская волость
село Балыклей«Инжавинская» поч.-телег. контора4110
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