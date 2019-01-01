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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
391. Анненка (Балыклей), село бывшее владельческое, дворов 348, жителей 2447, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, богадельня, п Показать все
455. Балыклей (Архангельское), село бывшее государственное, дворов 177, жителей 1361
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Балыклей
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65004Балыклейсело52°19'42°35'N-38-134
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68608405101с Балыклейсело
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Болыклея с 2 деревнями10Кн. Екат. Никол. Любомирская1526—284
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
966Архангельское (Балыклей), с. каз. и вл.при рч. Балыклее.412334712981350Церковь православная 1. Заводы конный и овчарный. Мельница.
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Балыклей«Инжавинская» п.-т. контора414
село Балыклей«Инжавинская» поч.-телег. контора4110