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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
965Архангельское-Карай (Салтыково), с. вл.при р. Карае.3315297801877Церковь православная 1. Заводов 4: винокуренный, поташный, конный, овчарный. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Салтыково с 7 другими селами, 3 деревнями и 6 пустошами31Григ. Федор. и Нат. Андр. Петрово-Соловово2670372570
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
454. Карай-Салтыково (Архангельское), село бывшее владельческое, при реке Вороне, дворов 270, жителей 1578, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь прав Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Карай-Салтыково«Инжавинская» поч.-телег. контора3314
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Карай-Салтыкова
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
66271Карай-Салтыковосело52°22'42°37'N-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Инжавинский муниципальный район, Сельское поселение Карай-Салтыковский сельсовет
68608425101с Карай-Салтыковосело