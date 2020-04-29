Владимиров Альберт Ильич
Место рождения
Дата рождения03.07.1939
Дата смерти29.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1939
Место жительства
С 1949 по 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1962
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1962 по 2020
Рождение ребёнка
22.05.1967
Дочь: Владимирова Александра Альбертовна
Мать ребёнка: Владимирова Дышлюк Галина Алексеевна
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2020