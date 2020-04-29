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Владимиров Альберт Ильич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.07.1939

Дата смерти

29.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1939

Отец: Владимиров Илья Михайлович

Мать: Владимирова Садовая Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1949 по 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1962
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1962 по 2020
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1967

Дочь: Владимирова Александра Альбертовна

Мать ребёнка: Владимирова Дышлюк Галина Алексеевна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Дышлюк Галина Алексеевна

Смерть
29.04.2020
Москва, город федерального значения Москва
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