(Болышева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болышева) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Болышевъ Николай

Мать: Болышева Акулина