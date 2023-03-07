Болышева (Маркова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Марковъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Болышевъ Маркъ
Отец ребёнка: Болышевъ Николай
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Болышевъ Николай
Рождение ребёнка
1795
Сын: Болышевъ Егоръ
Отец ребёнка: Болышевъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болышевъ Николай