Болышева (Маркова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болышева (Маркова) Акулина

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Марковъ Яковъ

Мать: не указана

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Болышевъ Маркъ

Отец ребёнка: Болышевъ Николай

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Болышевъ Николай

Рождение ребёнка
1795

Сын: Болышевъ Егоръ

Отец ребёнка: Болышевъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болышевъ Николай

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