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Гамов Лев Николаевич

Место рождения

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

21.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: Гамов Николай Семенович

Мать: Котова Клавдия Ивановна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.05.1959

Жена: Гамова Тамара Захаровна

Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1960

Сын: Гамов Николай Львович

Мать ребёнка: Гамова Тамара Захаровна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1966

Сын: Гамов Валентин Львович

Мать ребёнка: Гамова Тамара Захаровна

Рождение ребёнка
11.03.1973

Сын: Гамов Лев Львович

Мать ребёнка: Гамова Тамара Захаровна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
21.05.2007