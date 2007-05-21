Гамов Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1935
Дата смерти21.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: Гамов Николай Семенович
Мать: Котова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
12.05.1959
Жена: Гамова Тамара Захаровна
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1960
Мать ребёнка: Гамова Тамара Захаровна
Рождение ребёнка
16.11.1966
Мать ребёнка: Гамова Тамара Захаровна
Рождение ребёнка
11.03.1973
Сын: Гамов Лев Львович
Мать ребёнка: Гамова Тамара Захаровна
Смерть
21.05.2007