Гамов Валентин Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамов Валентин Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1966

Отец: Гамов Лев Николаевич

Мать: Гамова Тамара Захаровна

Рождение ребёнка
27.10.1990

Сын: Гамов Ярослав Валентинович

Мать ребёнка: Гамова Мария

Рождение ребёнка
26.11.1991

Дочь: Каева Анастасия Валентиновна

Мать ребёнка: Гамова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Мария

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