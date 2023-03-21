Гамов Валентин Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1966
Отец: Гамов Лев Николаевич
Мать: Гамова Тамара Захаровна
Рождение ребёнка
27.10.1990
Сын: Гамов Ярослав Валентинович
Мать ребёнка: Гамова Мария
Рождение ребёнка
26.11.1991
Дочь: Каева Анастасия Валентиновна
Мать ребёнка: Гамова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамова Мария