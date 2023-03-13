Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Павелъ Ивановъ
Мать: Пелагея Анофреева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Власъ Сергеевъ
Отец ребёнка: Сергей Абакумовъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Корней Сергеевъ
Отец ребёнка: Сергей Абакумовъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Варфоломей Серогеевъ
Отец ребёнка: Сергей Абакумовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Абакумовъ