Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Павелъ Ивановъ

Мать: Пелагея Анофреева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Власъ Сергеевъ

Отец ребёнка: Сергей Абакумовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Корней Сергеевъ

Отец ребёнка: Сергей Абакумовъ

Рождение ребёнка
1792

Сын: Варфоломей Серогеевъ

Отец ребёнка: Сергей Абакумовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Абакумовъ