Сергей Абакумовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Аввакумъ Андреяновъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Власъ Сергеевъ
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Корней Сергеевъ
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Варфоломей Серогеевъ
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
1823