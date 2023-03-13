Сергей Абакумовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Абакумовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Аввакумъ Андреяновъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Власъ Сергеевъ

Мать ребёнка: Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Корней Сергеевъ

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1792

Сын: Варфоломей Серогеевъ

Мать ребёнка: Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
1823
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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