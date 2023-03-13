Аввакумъ Андреяновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумъ Андреяновъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Лукьянъ Абакумовъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иванъ Абакумовъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сергей Абакумовъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1783
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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