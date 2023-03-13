Аввакумъ Андреяновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лукьянъ Абакумовъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иванъ Абакумовъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сергей Абакумовъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1783
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан