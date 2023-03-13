Павелъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавелъ Ивановъ

Павелъ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иванъ Аврамовъ

Мать: Василиса Афонасьева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Пелагея Анофреева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Потапъ Павловъ

Мать ребёнка: Пелагея Анофреева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Осипъ Павловъ

Мать ребёнка: Пелагея Анофреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Портновъ Захаръ

Мать ребёнка: Пелагея Анофреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Назаръ Павловъ

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Медведева Улита

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Малова Авдотья

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Анофреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Смерть
1808
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close