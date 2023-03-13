Павелъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иванъ Аврамовъ
Мать: Василиса Афонасьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Пелагея Анофреева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Потапъ Павловъ
Мать ребёнка: Пелагея Анофреева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Осипъ Павловъ
Мать ребёнка: Пелагея Анофреева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Портновъ Захаръ
Мать ребёнка: Пелагея Анофреева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Назаръ Павловъ
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Медведева Улита
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Малова Авдотья
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Анофреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Смерть
1808