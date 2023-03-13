Пелагея Анофреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Потапъ Павловъ
Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Осипъ Павловъ
Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Портновъ Захаръ
Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павелъ Ивановъ