Пелагея Анофреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Анофреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Потапъ Павловъ

Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Осипъ Павловъ

Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Портновъ Захаръ

Отец ребёнка: Павелъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павелъ Ивановъ

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