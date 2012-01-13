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Абрамов Анатолий Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.05.1950

Дата смерти

13.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1950

Отец: Абрамов Петр Иванович

Мать: Абрамова Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1959 по 1967
8 классов школы
Образование
С 1967 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
ГПТУ-8 (повар)
Бракосочетание
04.04.1973

Жена: Абрамова Светлана Васильевна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1974

Дочь: Климентьева Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Абрамова Светлана Васильевна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1980

Сын: Абрамов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Абрамова Светлана Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.01.2012
Красногорск, Красногорск, Московская область