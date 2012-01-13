Абрамов Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1950
Дата смерти13.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1950
Образование
С 1959 по 1967
8 классов школы
Образование
С 1967 по 1969
ГПТУ-8 (повар)
Бракосочетание
04.04.1973
Рождение ребёнка
21.02.1974
Дочь: Климентьева Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Абрамова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1980
Сын: Абрамов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Абрамова Светлана Васильевна
Смерть
13.01.2012
Красногорск, Красногорск, Московская область