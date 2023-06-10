Абрамова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1950

Сын: Абрамов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Абрамов Петр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1953

Сын: Абрамов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Абрамов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Абрамова Нина Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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