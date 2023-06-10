Абрамова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1950
Сын: Абрамов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Абрамов Петр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Абрамов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Абрамова Нина Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно