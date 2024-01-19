Лысенко (Петренко) Маркел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Лысенко Иван Кириллович
Мать: Лысенко Марта Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Лысенко Мария Маркеловна
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-F?i=384&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
18.08.1856
Сын: Лысенко Андрей Маркелович
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.09.1859
Дочь: Лысенко Фекла Маркеловна
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9L-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
08.05.1864
Дочь: Лысенко Гликерия Маркеловна
Мать ребёнка: Лысенко Дарья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Дарья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно