Лысенко (Петренко) Маркел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Петренко) Маркел Иванович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Лысенко Иван Кириллович

Мать: Лысенко Марта Петровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Лысенко Мария Маркеловна

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Петровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-F?i=384&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
18.08.1856

Сын: Лысенко Андрей Маркелович

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Петровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.09.1859

Дочь: Лысенко Фекла Маркеловна

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Петровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9L-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
08.05.1864

Дочь: Лысенко Гликерия Маркеловна

Мать ребёнка: Лысенко Дарья Леонтьевна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Дарья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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