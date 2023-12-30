Лысенко Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Лысенко Мария Маркеловна
Отец ребёнка: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-F?i=384&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
18.08.1856
Сын: Лысенко Андрей Маркелович
Отец ребёнка: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.09.1859
Дочь: Лысенко Фекла Маркеловна
Отец ребёнка: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9L-7?cc=4133834
Смерть
16.04.1861