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Лысенко Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Лысенко Мария Маркеловна

Отец ребёнка: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-F?i=384&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
18.08.1856

Сын: Лысенко Андрей Маркелович

Отец ребёнка: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.09.1859

Дочь: Лысенко Фекла Маркеловна

Отец ребёнка: Лысенко (Петренко) Маркел Иванович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9L-7?cc=4133834
Смерть
16.04.1861
Валява, Черкаська область

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