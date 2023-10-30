Кирякулов Стефан Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти26.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: Кирякулов Антон Кириллович
Мать: Кирякулова Деспина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-105
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Кирякулов Петр Стефанович
Мать ребёнка: Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /
Рождение ребёнка
16.01.1870
Сын: Кирякулов Левтерий Стефанович
Мать ребёнка: Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-203,зап.-3
Смерть
26.01.1870
Причина смерти: Болезнь-горячка | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-225,зап.-2