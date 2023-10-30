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Кирякулов Стефан Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

26.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Кирякулов Антон Кириллович

Мать: Кирякулова Деспина

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-105
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кирякулов Петр Стефанович

Мать ребёнка: Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /

Рождение ребёнка
16.01.1870

Сын: Кирякулов Левтерий Стефанович

Мать ребёнка: Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-203,зап.-3
Смерть
26.01.1870
Причина смерти: Болезнь-горячка | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-225,зап.-2
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