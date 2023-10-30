Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти01.11.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Кирякулов Стефан Антонович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-105
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Кирякулов Петр Стефанович
Отец ребёнка: Кирякулов Стефан Антонович
Смерть
01.11.1865
Причина смерти: Болезнь-горячка | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-79,зап.-18
Рождение ребёнка
16.01.1870
Сын: Кирякулов Левтерий Стефанович
Отец ребёнка: Кирякулов Стефан Антонович
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-203,зап.-3