Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова Кириакия Ивановна / Ставрулова /

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1829

Дата смерти

01.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Кирякулов Стефан Антонович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-105
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кирякулов Петр Стефанович

Отец ребёнка: Кирякулов Стефан Антонович

Смерть
01.11.1865
Причина смерти: Болезнь-горячка | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-79,зап.-18
Рождение ребёнка
16.01.1870

Сын: Кирякулов Левтерий Стефанович

Отец ребёнка: Кирякулов Стефан Антонович

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-203,зап.-3
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