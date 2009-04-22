Григорьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Алексей

Григорьев Алексей

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.07.1936

Дата смерти

22.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1936

Отец: Григорьев Гурий

Мать: Григорьева Мария

Россия
Рождение ребёнка
11.01.1963

Дочь: Дунаева Надежда

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1968

Дочь: Виноградова Людмила

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1972

Дочь: Абрамова Елена

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна

Смерть
22.04.2009
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close