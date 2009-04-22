Григорьев Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.07.1936
Дата смерти22.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1936
Отец: Григорьев Гурий
Мать: Григорьева Мария
Россия
Рождение ребёнка
11.01.1963
Дочь: Дунаева Надежда
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна
Рождение ребёнка
11.07.1968
Дочь: Виноградова Людмила
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна
Рождение ребёнка
22.04.1972
Дочь: Абрамова Елена
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна
Смерть
22.04.2009
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область