Некрасова (-) Федосья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1850
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Некрасов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно