Некрасова (-) Федосья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Федосья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1850

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Некрасов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Некрасов Максим Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Максим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно