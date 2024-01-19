Гультяева (Юринова) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Юринова) Ольга Степановна

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Юринов Степан Иванович

Мать: Юринова Ольга Васильевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Гультяев Иосиф Алексеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.

Сын: Гультяев Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Дочь: Гультяева Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич

Ерзовка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Гультяев Константин Иосифович

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич

Ерзовка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1911 ст.

Сын: Гультяев Ефим Иосифович

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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