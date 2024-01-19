Гультяева (Юринова) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Юринов Степан Иванович
Мать: Юринова Ольга Васильевна
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Дочь: Гультяева Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Сын: Гультяев Константин Иосифович
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
22.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Алексеевич
Смерть
Неизвестно