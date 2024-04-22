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Гультяев Иосиф Алексеевич

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гультяев Алексей Михайлович

Мать: Гультяева Анна Ивановна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Жена: Гультяева Ольга Степановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.

Сын: Гультяев Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Дочь: Гультяева Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна

Ерзовка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Гультяев Константин Иосифович

Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна

Ерзовка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1911 ст.

Сын: Гультяев Ефим Иосифович

Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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