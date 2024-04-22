Гультяев Иосиф Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Дочь: Гультяева Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Сын: Гультяев Константин Иосифович
Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна
Рождение ребёнка
22.12.1911 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Гультяева Ольга Степановна
Смерть
Неизвестно