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Юринова Ольга Васильевна

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Муж: Юринов Степан Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1882 ст.

Дочь: Пузыня (Юринова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гультяева (Юринова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1887 ст.

Сын: Юринов Анисим Степанович

Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1889 ст.

Сын: Юринов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1890 ст.

Сын: Юринов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.

Сын: Юринов Иван Степанович

Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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