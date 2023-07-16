Юринова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1882 ст.
Дочь: Пузыня (Юринова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гультяева (Юринова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1889 ст.
Сын: Юринов Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Юринов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно