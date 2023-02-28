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(Рамазанова) Мугазыя

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Место рождения

Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.12.1894

Дата смерти

28.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1894

Отец: Рамазан

Мать: Хусбижамал

Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Маулиха

Отец ребёнка: Габделфаттах

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Габделяхат (Габдельвахид)

Отец ребёнка: Габделфаттах

Рождение ребёнка
23.08.1915

Дочь: Миннезифа

Отец ребёнка: Габделфаттах

Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Миннехази

Отец ребёнка: Габделфаттах

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Габделфаттах

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галима

Отец ребёнка: Хабибулла

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мугалима

Отец ребёнка: Хабибулла

Рождение ребёнка
1933

Сын: Зуфар

Отец ребёнка: Хабибулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделфаттах

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибулла

Смерть
28.04.1986
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