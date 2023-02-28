(Рамазанова) Мугазыя
Место рождения
Дата рождения10.12.1894
Дата смерти28.04.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1894
Отец: Рамазан
Мать: Хусбижамал
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Маулиха
Отец ребёнка: Габделфаттах
Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1913
Сын: Габделяхат (Габдельвахид)
Отец ребёнка: Габделфаттах
Рождение ребёнка
23.08.1915
Дочь: Миннезифа
Отец ребёнка: Габделфаттах
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Миннехази
Отец ребёнка: Габделфаттах
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Габделфаттах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габделфаттах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибулла
Смерть
28.04.1986