Рамазан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1894

Дочь: Мугазыя

Мать ребёнка: Хусбижамал

Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафа

Мать ребёнка: Хусбижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусбижамал

Смерть
Неизвестно
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