Рамазан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафиулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1894
Дочь: Мугазыя
Мать ребёнка: Хусбижамал
Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафа
Мать ребёнка: Хусбижамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусбижамал
Смерть
Неизвестно