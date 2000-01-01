Габделяхат (Габдельвахид) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделяхат (Габдельвахид)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1913

Отец: Габделфаттах

Мать: Мугазыя

Смерть
Неизвестно
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