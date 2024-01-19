Никитина (Вахрамеева) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1909
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1909
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Кайгородцева Тамара Николевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
По информации от Елиной Ольги Викторовны
Рождение ребёнка
04.09.1934
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область