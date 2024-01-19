Никитина (Вахрамеева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Вахрамеева) Клавдия Васильевна

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.08.1909

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1909

Отец: Вахрамеев Василий Данилов

Мать: Вахрамеева Мария Ивановна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Кайгородцева Тамара Николевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
По информации от Елиной Ольги Викторовны
Рождение ребёнка
04.09.1934

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Николай Петрович

Смерть
1995
Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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