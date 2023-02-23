Серова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Серов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Серов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Серов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина Ефимова
Отец ребёнка: Серов Ефим Иванов
Место жительства
1850
126 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно