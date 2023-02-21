Некрасова (Лукашова) Маргарита Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1956
Дочь: Комарова Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Шелемишево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Анатолий
Смерть
1978
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область