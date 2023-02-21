Некрасова (Лукашова) Маргарита Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Лукашова) Маргарита Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1956

Дочь: Комарова Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Шелемишево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Анатолий

Смерть
1978
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
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