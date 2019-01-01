Шелемишево, с. вл. и каз.

Шелемишево, с. вл. и каз.

3087 Шелемишево, с. вл. и каз. при рч. Ранове. 29 29 56 357 369 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

1158. Шелемишево, село бывшее владельческое и государственное, при речках Ранове и Верде, дворов 127, жителей 752, церковь православная

1158. Шелемишево, село бывшее владельческое и государственное, при речках Ранове и Верде, дворов 127, жителей 752, церковь православная

1158. Шелемишево, село бывшее владельческое и государственное, при речках Ранове и Верде, дворов 127, жителей 752, церковь православная

1158. Шелемишево, село бывшее владельческое и государственное, при речках Ранове и Верде, дворов 127, жителей 752, церковь православная

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Шелемишево село 8158 на тр. Скопин-Ряжск при вп. р. Раповой в р. Верду 102 477 433 910 114 28 3 Боровое Церк. камен., зем. школа, водяная мельница

Шелемишево село 8159 52 — — — — 28 3 Боровое

Халатова мещ. вод. мел. при с. Шелемишеве 8160 при реке Верде — с № 8158 с № 8158 с № 8158 114 28 3 Боровое