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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3087Шелемишево, с. вл. и каз.при рч. Ранове.292956357369Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1158. Шелемишево, село бывшее владельческое и государственное, при речках Ранове и Верде, дворов 127, жителей 752, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шелемишево село8158на тр. Скопин-Ряжск при вп. р. Раповой в р. Верду102477433910114283БоровоеЦерк. камен., зем. школа, водяная мельница
Шелемишево село815952————283Боровое
Халатова мещ. вод. мел. при с. Шелемишеве8160при реке Верде—с № 8158с № 8158с № 8158114283Боровое
Акулова мещ. влад. усадьба8161при реке Верде—с № 8158с № 8158с № 8158114283Боровое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1718Шелемишевосело53°42'с.ш.39°50'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644496101с Шелемишевосело