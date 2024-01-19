Горшенина (Деулина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Деулина) Мария

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Горшенин Петр Яковлевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1893

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1895

Сын: Горшенин Антип Петрович

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1896

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Горшенин Иван Петрович

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Горшенин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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