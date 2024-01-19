Горшенина (Деулина) Мария
Место рождения
Дата рождения01.04.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
13.11.1893
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1895
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
04.09.1898
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Горшенин Георгий Петрович
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич