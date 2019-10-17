Тараш СЕРГИ Сергей Саввич
Место рождения
Дата рождения15.06.1917
Дата смерти17.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917
Отец: Тараш Серги Савва Сергеевич
Мать: Василиса Харлампиевна
Военная служба
1940
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Сержант 352 Артполк
Рождение ребёнка
12.12.1942
Сын: Тараш Серги Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Тараш Екатерина
Награда
06.04.1985
Призидиум ВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст. Юбилейное награждение ЦАМО РФ шк-57,ящ-39
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2019