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Тараш СЕРГИ Сергей Саввич

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.06.1917

Дата смерти

17.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

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Дети

1942 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917

Отец: Тараш Серги Савва Сергеевич

Мать: Василиса Харлампиевна

Военная служба
1940
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Сержант 352 Артполк
Рождение ребёнка
12.12.1942

Сын: Тараш Серги Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Тараш Екатерина

Награда
06.04.1985
Призидиум ВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст. Юбилейное награждение ЦАМО РФ шк-57,ящ-39
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.10.2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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