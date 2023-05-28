Тарасов Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954
Отец: Тарасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1976
Дочь: Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Тарасова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
21.02.1982
Сын: Тарасов Александр Викторович
Мать ребёнка: Тарасова Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно