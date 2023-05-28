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Тарасов Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954

Отец: Тарасов Федор Егорович

Мать: Тарасова Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
09.03.1976

Дочь: Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Тарасова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
21.02.1982

Сын: Тарасов Александр Викторович

Мать ребёнка: Тарасова Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Людмила Викторовна

Смерть
Неизвестно