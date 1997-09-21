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Тарасов Федор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1915

Дата смерти

21.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1947

Сын: Тарасов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
30.06.1950

Дочь: Глушко Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
07.06.1954

Сын: Тарасов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Нина Митрофановна

Смерть
21.09.1997