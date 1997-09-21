Тарасов Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1915
Дата смерти21.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1947
Сын: Тарасов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Тарасова Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
30.06.1950
Дочь: Глушко Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
07.06.1954
Мать ребёнка: Тарасова Нина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1997