Тарасова (Безродная) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1976
Дочь: (Тарасова) Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Федорович
Рождение ребёнка
21.02.1982
Сын: Тарасов Александр Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Федорович