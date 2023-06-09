Тарасова (Безродная) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Безродная) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1976

Дочь: (Тарасова) Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
21.02.1982

Сын: Тарасов Александр Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Федорович

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