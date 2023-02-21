Гостевский Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гостевский Федор
Мать: Гостевская Катерина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мальгина Федосья Степановна
Мать ребёнка: Гостевская Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гостевский Григорий Степанович
Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гостевский Андрей Степанович
Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Гостевская Анна Степановна
Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гостевский Павел Степанович
Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
дер. Анисимовская Вологодской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно