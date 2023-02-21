Гостевский Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостевский Степан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гостевский Федор

Мать: Гостевская Катерина

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мальгина Федосья Степановна

Мать ребёнка: Гостевская Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Гостевский Григорий Степанович

Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гостевский Андрей Степанович

Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Гостевская Анна Степановна

Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гостевский Павел Степанович

Мать ребёнка: Гостевская Матрона Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
дер. Анисимовская Вологодской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевская Матрона Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевская Анисья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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